As we did in the fall, Mic has once again teamed up with our go-to fashion illustrator James Skarbek to hand paint some of our favorite looks from the just-wrapped autumn/winter 2018 New York Fashion Week.

From the always-reliable Adam Selman and Prabal Gurung to legacy staples Calvin Klein and Marc Jacobs, to it-brands Chromat and Pyer Moss, the beauty, craftsmanship and eleganza was on high display.

Adam Selman

Adam Selman AW18 Getty Images

Adam Selman AW18 James Skarbek/Mic

Calvin Klein

Calvin Klein AW18 Getty Images

Calvin Klein AW18 James Skarbek/Mic

Christian Cowan

Christian Cowan AW18 Getty Images

Christian Cowan AW18 James Skarbek/Mic

Christian Siriano

Christian Siriano AW18 Getty Images

Christian Siriano James Skarbek/Mic

Chromat

Chromat AW18 Getty Images

Chromat AW18 James Skarbek/Mic

Marc Jacobs

Marc Jacobs AW18 Getty Images

Marc Jacobs AW18 James Skarbek/Mic

Prabal Gurung

Prabal Gurung AW18 Getty Images

Prabal Gurung AW18 James Skarbek/Mic

Pyer Moss

Pyer Moss AW18 Getty Images

Pyer Moss AW18 James Skarbek/Mic

Sies Marjan

Sies Marjan AW18 Getty Images

Sies Marjan AW18 James Skarbek/Mic

The Blonds

The Blonds AW18 Getty Images